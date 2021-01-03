Первую дозу вакцины от коронавируса в США получили 4,2 млн человек

Первые из двух положенных доз вакцины от коронавируса были введены 4 млн 225 тыс. 756 жителям США. Такие данные приводят в субботу, 2 января, американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Отмечается, что всего в медучреждения США направлены 13 млн 71 тыс. 925 доз вакцины.

Прививки осуществлялись вакцинами Moderna и Pfizer/BioNTech, ранее одобренными к применению регулятором.

31 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны в начале 2021 года обеспечат всё население страны вакциной от COVID-19, после чего начнут массовые поставки вакцины в другие страны.

В начале декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США рассказало о смерти шести человек в ходе исследований вакцины от Pfizer и BioNTech.

Ранее, 2 января, университет Джонса Хопкинса сообщил, что в Соединенных Штатах за минувшие сутки число выявленных случаев коронавируса выросло более чем на 160 тыс. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 20 млн 379 тыс., из них скончались 349,9 тыс., излечились около 12 млн.