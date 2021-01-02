За сутки в США выявили более 160 тыс. случаев COVID-19

В Соединенных Штатах за минувшие сутки число выявленных случаев коронавируса выросло более чем на 160 тыс. Об этом сообщил 2 января на своем сайте университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, медики зарегистрировали в США 160 606 новых случаев COVID-19. За этот же период скончался 2051 пациент. Всего в стране зафиксированы 20 136 768 случая новой коронавирусной инфекции.

1 января в трех американских штатах были выявлены случаи заболевания новым штаммом коронавируса из Великобритании.

31 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны в начале 2021 года обеспечат все население страны вакциной от COVID-19, после чего начнут массовые поставки вакцины в другие страны.

В настоящее время в США применяют две вакцины — от компании Pfizer и BioNTech, а также от компании Moderna.