«Британский» штамм коронавируса выявили в трех американских штатах

Уже в трех американских штатах были выявлены случаи заболевания новым штаммом коронавируса из Великобритании, сообщило в пятницу, 1 января, управление здравоохранения Флориды.

«Есть свидетельства первого случая заражения британской разновидностью COVID-19 в округе Мартин (на востоке центральной части штата Флорида. — Ред.)», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Уточняется, что носителем штамма является 20-летний мужчина, который никуда не ездил.

Также новый штамм выявили в штатах Калифорния и Колорадо.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом 30 декабря заявил, что в южной части штата выявлена указанная разновидность коронавируса. Он не уточнил количество заболевших.

29 декабря глава здравоохранения округа Элберт Вуэйн Смит сообщил, что в штате новой разновидностью вируса инфицирован уже второй житель города Симла. Оба пациента работали в социальном учреждении «Общество добрых самаритян».

Власти Колорадо оповестили сотрудников федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Новый мутировавший вариант COVID-19 был обнаружен в Соединенном Королевстве 14 декабря. Его признали на 56% заразнее. В будущем это может привести к росту числа пациентов в больницах, заявили ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе.

Случаи нового «британского» коронавируса также выявили в Бразилии, Китае, Чили, Канаде и других странах.