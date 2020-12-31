Два случая заболевания новым штаммом COVID-19 выявили в Бразилии

Новый штамм COVID-19 впервые зафиксировали в Бразилии. Об этом сообщил в четверг, 31 декабря, портал G1.

По данным портала, заражение новым штаммом обнаружено у двух человек. Добавляется, что поиски «британского» штамма коронавируса в Бразилии начались сразу после заявления Лондона о новой мутации.

Бразильские специалисты провели 400 ПЦР-тестов с последующим генетическим секвенированием, которое и подтвердило заражение. Ученые полагают, что некоторые из использующихся в настоящее время ПЦР-тестов на COVID-19 могут дать ложноотрицательный результат у заразившихся новым штаммом.

Ранее в этот день заражение новым штаммом COVID-19 было выявлено в Китае. Пациентом с новым видом COVID-19 оказалась 23-летняя студентка, которая недавно вернулась в Шанхай из Великобритании. Она получила положительный тест на коронавирус 14 декабря и была госпитализирована. При этом за два дня до вылета в Китай ее тест на COVID-19 был отрицательным.

В Великобритании объявили об обнаружении нового мутировавшего варианта COVID-19 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон 19 декабря заявил, что новый штамм коронавируса заразнее на 70%, но информации о том, что он вызывает более тяжелые осложнения или высокую летальность, нет.

В свою очередь, ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе заявили, что «британский» штамм коронавируса на 56% заразнее оригинального, что в будущем может привести к росту числа пациентов в больницах.

Из-за обнаружения нового штамма коронавируса авиасообщение с Великобританией приостановили более 35 стран, среди которых Россия. Он был обнаружен уже в нескольких странах, в том числе в Дании, Японии и Чили.