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В Госдуме оценили предложение о кредитной амнистии в России

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Первый заместитель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Валерий Гартунг оценил предложение о кредитной амнистии в России и напомнил, что банки выдают заемщикам не свои деньги.

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«Банки не свои деньги выдают, они берут у вкладчиков как финансовые посредники и отдают заемщикам. Если заемщикам разрешить их не вернуть, то ,значит, банки должны вкладчикам тоже деньги не возвращать? Это несерьезная вещь», — цитирует его РЕН ТВ.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал предложение о кредитной амнистии популистским и приводящим к серьезным последствиям для банков и вкладчиков. Вместо прощения долгов политик посоветовал ввести в законодательство понятие кредитных каникул, передает «РИА Новости».

5 января на предложение также отреагировала первый замглавы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова. Она считает, что списание кредитов может «посадить» банковскую систему в России.

В этот же день стало известно, что партия «Коммунисты России» обратилась в Госдуму с предложением провести амнистию кредитов в пределах 3 млн рублей в связи с «нестабильной экономической ситуацией на фоне пандемии». По мнению главы партии Максима Сурайкина, государство располагает средствами для ее реализации.

22 декабря сообщалось, что одна треть россиян — 33% — допускает невыполнение своих кредитных обязательств перед банками, осуждая при этом невозврат займа знакомому или родственнику.

При этом 53% россиян считают обязательным возврат кредита банку, знакомому или родственнику.

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