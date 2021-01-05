В Совфеде оценили идею амнистии кредитов

Первый замглавы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова считает, что списание кредитов может «посадить» банковскую систему в России. На эту тему она высказалась во вторник, 5 января, в беседе с «РИА Новости».

«Предложение о списании кредитов может просто «посадить» нашу банковскую систему, и тогда придется помогать уже ей», — отметила сенатор.

Таким образом она прокомментировала инициативу партии «Коммунисты России», которые обратились в Госдуму с предложением провести амнистию кредитов в пределах 3 млн рублей в связи с «нестабильной экономической ситуацией на фоне пандемии».

Перминова добавила, что для начала необходимо посмотреть, кто и на какие цели брал кредиты, есть ли возможность их выплачивать.

Она также напомнила, что в период пандемии правительство принимало решения о поддержке экономики, малого и среднего бизнеса, безработных, семей с детьми.

«Сами граждане говорят о том, как помогли им дополнительные выплаты. Сейчас главное — дать людям возможность самим зарабатывать», — подчеркнула собеседница агентства.

22 декабря сообщалось, что одна треть россиян — 33% — допускают невыполнение своих кредитных обязательств перед банками, осуждая при этом невозврат займа знакомому или родственнику.

При этом 53% россиян считают обязательным возврат кредита банку, знакомому или родственнику.