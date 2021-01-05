Прямой эфир
Экономика
Правительство сохранило повышенный размер пособия по безработице на 2021 год
Туризм
Москва присоединилась к проекту по безопасности путешествий на фоне COVID-19
Общество
Прокуратура в период пандемии добилась погашения долгов по зарплате на 22 млрд рублей
Экономика
Мишустин расширил возможности использования средств по соцконтракту
Мир
Иран обогатил уран до 20% на ядерном объекте в Фордо
Мир
США разместили ударные беспилотники в Румынии
Спорт
Россия сыграет с Финляндией в матче за бронзу молодежного ЧМ по хоккею
Общество
В московских электричках в новогодние праздники забыли мандарины и ящик шампанского
Общество
В МЧС предупредили об усилении ветра в Забайкалье

В Совфеде оценили идею амнистии кредитов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый замглавы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова считает, что списание кредитов может «посадить» банковскую систему в России. На эту тему она высказалась во вторник, 5 января, в беседе с «РИА Новости».

У дома своего: кабмин просят о новой программе кредитования многодетных
Речь идет о льготных условиях подвода коммуникаций к земельным участкам

«Предложение о списании кредитов может просто «посадить» нашу банковскую систему, и тогда придется помогать уже ей», — отметила сенатор.

Таким образом она прокомментировала инициативу партии «Коммунисты России», которые обратились в Госдуму с предложением провести амнистию кредитов в пределах 3 млн рублей в связи с «нестабильной экономической ситуацией на фоне пандемии».

Перминова добавила, что для начала необходимо посмотреть, кто и на какие цели брал кредиты, есть ли возможность их выплачивать.

Она также напомнила, что в период пандемии правительство принимало решения о поддержке экономики, малого и среднего бизнеса, безработных, семей с детьми.

«Сами граждане говорят о том, как помогли им дополнительные выплаты. Сейчас главное — дать людям возможность самим зарабатывать», — подчеркнула собеседница агентства.

22 декабря сообщалось, что одна треть россиян — 33% — допускают невыполнение своих кредитных обязательств перед банками, осуждая при этом невозврат займа знакомому или родственнику.

При этом 53% россиян считают обязательным возврат кредита банку, знакомому или родственнику.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020