Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Молодежная сборная России осталась без медалей чемпионата мира по хоккею
Мир
Пенс сообщил Трампу о невозможности отклонить итоги голосования выборщиков
Мир
Рэпер Dr. Dre попал в реанимацию из-за аневризмы
Спорт
Ларионов объяснил проигрыш молодежной сборной России финнам
Экономика
Цена нефти Brent поднялась выше $54 за баррель впервые с февраля
Армия
Более 1,1 тыс. жителей Карабаха получили помощь от военных врачей из РФ
Мир
Неизвестные угрожали направить самолет на Капитолий из-за убийства Сулеймани
Мир
В США заявили о необходимости пересмотреть стратегию нацбезопасности
Мир
Источники рассказали о скором разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста

«Девушка Бонда» Таня Робертс умерла через день после сообщений о ее смерти

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская актриса Таня Робертс умерла спустя день после преждевременных сообщений о ее смерти, пишет TMZ во вторник, 5 января.

Робертс скончалась в возрасте 65 лет в одной из больниц Лос-Анджелеса в понедельник, 4 января. Однако СМИ начали публиковать сообщения о смерти Робертс со ссылкой на представителя актрисы Майка Пингела еще в воскресенье.

Позднее Пингел заявил, что ошибочно сообщил о ее кончине. И по его словам, по состоянию на 4 января 10:00 по тихоокеанскому времени (21:00 мск) Робертс была жива, но ее состояние оценивалось как тяжелое.

Зрителю Робертс прежде всего известна по фильму «Вид на убийство» (1985), в котором она сыграла девушку агента Джеймса Бонда, чью роль на экране воплотил Роджер Мур.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020