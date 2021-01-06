«Девушка Бонда» Таня Робертс умерла через день после сообщений о ее смерти

Американская актриса Таня Робертс умерла спустя день после преждевременных сообщений о ее смерти, пишет TMZ во вторник, 5 января.

Робертс скончалась в возрасте 65 лет в одной из больниц Лос-Анджелеса в понедельник, 4 января. Однако СМИ начали публиковать сообщения о смерти Робертс со ссылкой на представителя актрисы Майка Пингела еще в воскресенье.

Позднее Пингел заявил, что ошибочно сообщил о ее кончине. И по его словам, по состоянию на 4 января 10:00 по тихоокеанскому времени (21:00 мск) Робертс была жива, но ее состояние оценивалось как тяжелое.

Зрителю Робертс прежде всего известна по фильму «Вид на убийство» (1985), в котором она сыграла девушку агента Джеймса Бонда, чью роль на экране воплотил Роджер Мур.