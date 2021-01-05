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Представитель актрисы Тани Робертс опроверг информацию о ее смерти

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Американская актриса Таня Робертс не умерла, однако находится в тяжелом состоянии, заявил 4 января ее представитель Майк Пингел.

Ранее в понедельник он ошибочно сообщил о ее смерти.

В разговоре с агентством Associated Press Пингел уточнил, что по состоянию на 4 января 10:00 по тихоокеанскому времени (21:00 мск) Робертс была жива, но ее состояние оценивалось как тяжелое.

В канун Рождества 65-летняя женщина вышла на прогулку со своими собаками, но упала при возвращении. Отмечается, что актрису госпитализировали в Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе и подключили к аппарату искусственного дыхания.

Зрителю Робертс прежде всего известна по фильму «Вид на убийство» (1985), в котором она сыграла девушку агента Джеймса Бонда, чью роль на экране воплотил Роджер Мур.

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