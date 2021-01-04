Умерла «девушка Бонда» Таня Робертс

Американская актриса Таня Робертс, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство», скончалась в возрасте 65 лет, сообщает The Hollywood Reporter.

По словам представителя Робертс Майкла Пингела, в канун Рождества женщина вышла на прогулку со своими собаками, но упала при возвращении. Актрису госпитализировали и подключили к аппарату искусственного дыхания, однако 3 января (4 января по московскому времени) она скончалась.

В 1985 году вышел фильм «Вид на убийство», в котором Робертс сыграла девушку агента Джеймса Бонда, роль которого исполнил Рождер Мур.

Кроме того, она снималась в таких фильмах, как «Повелитель зверей», «Шина — королева джунглей» и «Почти беременна».