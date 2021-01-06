Подколзин прокомментировал проигрыш финнам бронзы молодежного ЧМ

Хоккеисты молодежной сборной России «подставили» своего тренера в матче за третье место молодежного чемпионата мира, уступив Финляндии со счетом 4:1. Об этом 6 января заявил нападающий молодежной сборной России Василий Подколзин.

«Уже ничего не поменяешь. Может быть, всё было бы по-другому, если бы мы еще в первом периоде забили. В такой ситуации надо делать правильные выводы и идти дальше <…> Мы подставили своего тренера, он этого не заслуживает. Надеюсь, что ребята, которые будут в молодежной сборной после нас, его порадуют», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Подколзин также добавил, что эпизод, в котором он был удален — чистая случайность и его «большая ошибка».

Сборная России уступила финнам в матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею ранее 6 января.

Счет в матче открыл нападающий россиян Илья Сафонов с передачи Максима Грошева на седьмой минуте игры. Во втором периоде «суоми» сравняли счет — на 26-й минуте отличился форвард финской сборной Антон Лунделль. В третьем периоде финны установили окончательный счет в матче благодаря точным броскам Микко Петмана, Лунделля и Рони Хирвонена.