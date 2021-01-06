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Молодежная сборная России осталась без медалей чемпионата мира по хоккею

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Сборная России уступила Финляндии со счетом 4:1 в матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею.

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Игра прошла в канадском Эдмонтоне. Счет в матче открыл нападающий россиян Илья Сафонов с передачи Максима Грошева на седьмой минуте игры. Во втором периоде «суоми» сравняли счет — на 26-й минуте отличился форвард финской сборной Антон Лунделль. В третьем периоде финны установили окончательный счет в матче благодаря точным броскам Микко Петмана, Лунделля и Рони Хирвонена.

Таким образом, сборная России впервые в своей истории проиграла в матче за третье место и осталась без медалей молодежного чемпионата мира.

Днем ранее сборная России уступила сборной Канады в полуфинале турнира со счетом 5:0. В этот же день национальная команда Финляндии проиграла полуфинальную игру сборной США со счетом 4:3.

Финальная игра турнира, в которой сойдутся сборные США и Канады, пройдет 6 января в Эдмонтоне.

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