Третьими будут: отыграется ли сборная России за разгром в полуфинале МЧМ

Уже ближайшей ночью «Красная машина» попытается частично реабилитироваться за неудачу и завоевать бронзовые медали молодежного чемпионата мира по хоккею. 6 января россиянам предстоит матч за третье место против Финляндии. Но даже победа в нём вряд ли затмит провал сборной в полуфинале турнира в Эдмонтоне. В ночь с 4 на 5 января подопечные Игоря Ларионова с разгромным счетом 5:0 уступили своему принципиальному сопернику - команде Канады.

«Проиграли всей командой»

Российская сборная давно не проигрывала решающие матчи МЧМ с таким разгромным счётом. Тем более — такому принципиальному сопернику, как Канада. В последний раз подобное случалось в середине 2000-х, когда «Кленовые листья» обыграли нашу команду в двух финалах подряд – 6:1 на МЧМ-2005 и 5:0 на МЧМ-2006.

После легендарного золота на молодёжном чемпионате мира-2011 в Баффало Россия ни разу не побеждала на этом турнире, но неизменно оказывала сопротивление соперникам. И если проигрывала — то до последнего сохраняя шансы на успех. Даже в 2018 году, когда единственный за 10 лет раз мы остались без медалей, поражение в четвертьфинале от США (2:4) таким безнадёжным не выглядело.

Канадская грань_5 Игроки сборной России перед матчем 1/2 финала молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады Фото: TASS/Zuma/Andy Devlin

Отчасти негативное впечатление от разгрома в Эдмонтоне усиливают и огромные ожидания от команды. Многие хоккеисты из нынешнего состава успели получить немало игровой практики в КХЛ. А в ноябре с учётом отсутствия подготовительных турниров из-за пандемии ФХР заявила эту команду и её тренерский штаб на этап Евротура - Кубок Карьяла. Там наши уверенно победили, оставив позади взрослые составы Финляндии, Швеции и Чехии.

Другие молодёжные команды нынешнего МЧМ вообще собрались только перед вылетом в Эдмонтон, не сыграв толком ни одного товарищеского матча. На этом турнире Россия успела отметиться яркими победами в группе над США (5:3) и Швецией (4:3 ОТ), но многих настораживали поражение от Чехии (0:2) и тяжелая победа в четвертьфинале над Германией (2:1). Но оставалась надежда, что с менее оборонящимся соперником наша атака будет действовать более качественно. Но канадцы быстро развеяли эти иллюзии.

Канадская грань_1 Игрок сборной Канады Филип Томасино и игрок сборной России Захар Бардаков во время матча 1/2 финала молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады Фото: TASS/Zuma/Andy Devlin

Полуфинал начался с пропущенной уже на первой минуте шайбы. А на 11-й минуте Коннор Макмайкл удвоил преимущество своей команды после того, как вратарь россиян Ярослав Аскаров потерял клюшку. Ещё хуже дела пошли, когда наш капитан Василий Подколзин заработал двойной малый штраф. Канадцы ожидаемо использовали четыре минуты большинства и повели 3:0.

Такое отставание в матчах против Канады обычно не отыгрывается. Но все ждали, что сборная России встрепенётся хотя бы во втором периоде. Вместо этого она почти не создавала моменты и с трудом выходила из своей зоны. А на 26-й минуте пропустила четвёртую шайбу - в этот момент Аскаров вновь уронил клюшку.

Канадская грань_4 Голкипер сборной Канады Девон Леви в третьем периоде матча 1/2 финала молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады Фото: TASS/JASON FRANSON

Два эпизода с потерей снаряда уже во время матча начали широко обсуждаться в соцсетях и успели обрасти мемами — можно ожидать, что талантливому вратарю ещё долго будут припоминать эти ошибки. А Россия же напомнила о своём потенциале лишь ближе к концу второго периода, когда впервые получила большинство.

- Не стоит вешать всех собак на Аскарова – игра в принципе была проиграна всей командой, кого-то из хоккеистов выделить с положительной стороны не получается, - поделился мнением с «Известиями» экс-вратарь сборной СССР Александр Пашков. – Да, Ярослав допустил ошибки в эпизодах с потерей клюшки. Тут есть вопросы по части концентрации. И это сложно списать на волнение, поскольку Аскаров при всей своей молодости уже достаточно опытный вратарь, поигравший и на прошлом МЧМ, и в КХЛ. Но неправильно валить всё на голкипера, когда полевые игроки не забросили ни одной шайбы и даже толком моментов не создали. Тут, пропусти Аскаров на пару голов меньше, на результат бы это не повлияло. Поэтому парню не надо посыпать голову пеплом – надо просто отыграть матч за третье место и проанализировать после турнира свои ошибки, сделав из них правильные выводы.

Разобрать и забыть

Уже в первые 25 секунд сборная России красиво разыгрывала лишнего и создала несколько опасных моментов. И Михаил Абрамов даже сумел забить гол, но тренерский штаб канадцев быстро среагировал и запросил просмотр повтора на предмет положения вне игры при входе наших игроков в зону соперника перед комбинацией, приведшей к заброшенной шайбе. Выяснилось, что там действительно был небольшой офсайд, и взятие ворот не засчитали.

Канадская грань_2 Игрок сборной России Артемий Князев, игрок сборной Канады Квинтон Байфилд и голкипер сборной России Ярослав Аскаров во время матча 1/2 финала молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады Фото: TASS/JASON FRANSON

Наши создали ещё пару моментов в этом большинстве, но больше забить им уже не удалось. А дальше канадцы почти не давали шансов хотя бы размочить счёт. В конце третьего периода была даже попытка забросить шайбу при розыгрыше «6 на 5» после замены Аскарова на ещё одного полевого игрока, но обернулось это только голом хозяев в пустые ворота и окончательным счётом 5:0.

Уже в ночь с 5 на 6 января Россия сыграет матч за третье место с Финляндией. Встреча начнётся в 01:30 по московскому времени. Напомним, за предыдущие 10 лет наша команда всего один раз не попадала в призёры МЧМ.

Канадская грань_3 Игрок Канады Кол Перфетти (на первом плане) во время матча 1/2 финала молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады Фото: TASS/JASON FRANSON

- Сейчас ребятам и тренерам надо быстро разобрать ошибки в игре с Канадой и забыть о них, максимально настроившись на финнов, - заявил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. – Конечно, после такой неудачи тяжело настроить себя на матч за третье место, тем более, когда на отдых и подготовку меньше суток. Но тут и проверяется характер парней, их способность правильно реагировать на поражения. Тем более, для многих из них это будет последний шанс на медали МЧМ. Считаю, что шансы у них неплохие. Финны – непростой соперник. Но они тоже провели тяжёлый матч. И ещё не факт, что они в лучшем психологическом состоянии, так как вполне могли выиграть полуфинал у США (3:4), но позволили сопернику забить победный гол в концовке встречи.

Финал молодёжного чемпионата мира между Канадой и США начнётся 6 января в 05:00 по московскому времени.