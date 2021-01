Сборная России проиграла Канаде в матче молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России уступила канадцам в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею со счетом 5:0.

Игра прошла в канадском Эдмонтоне. Заброшенными шайбами отметились Алекс Ньюхук, Коннор Макмайкл, Коул Перфетти, Брэйден Шнайдер и Дилан Козенс. В конце второго периода Козенс не смог реализовать буллит — голкипер россиян Ярослав Аскаров отразил шайбу коньком.

Таким образом, сборная России поборется за бронзовые медали. Соперник по матчу за третье место определится в игре между США и Финляндией.

After Russia scored their first goal, Canada challenges for offside and wins. The goal is removed and Canada still leads 4-0 #WorldJuniors pic.twitter.com/SL4eQ1z3kr