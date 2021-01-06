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Финляндия вышла вперед в матче против России на молодежном ЧМ по хоккею

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Сборная Финляндии вышла вперед в матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею против национальной команды России.

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На 42-й минуте шайбу забросил нападающий Микко Петман, его команда повела 2:1.

Счет в игре открыла сборная России — с передачи Максима Грошева забросил Илья Сафонов.

Днем ранее сборная России уступила сборной Канады в полуфинале турнира со счетом 5:0. Игра прошла в канадском Эдмонтоне. Заброшенными шайбами отметились Алекс Ньюхук, Коннор Макмайкл, Коул Перфетти, Брэйден Шнайдер и Дилан Козенс. В конце второго периода Козенс не смог реализовать буллит — голкипер россиян Ярослав Аскаров отразил шайбу коньком.

В этот же день национальная команда Финляндии проиграла полуфинальную игру сборной США со счетом 4:3.

Финальная игра турнира, в которой сойдутся сборные США и Канады, пройдет 6 января в Эдмонтоне.

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