Финляндия вышла вперед в матче против России на молодежном ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии вышла вперед в матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею против национальной команды России.
На 42-й минуте шайбу забросил нападающий Микко Петман, его команда повела 2:1.
Счет в игре открыла сборная России — с передачи Максима Грошева забросил Илья Сафонов.
Днем ранее сборная России уступила сборной Канады в полуфинале турнира со счетом 5:0. Игра прошла в канадском Эдмонтоне. Заброшенными шайбами отметились Алекс Ньюхук, Коннор Макмайкл, Коул Перфетти, Брэйден Шнайдер и Дилан Козенс. В конце второго периода Козенс не смог реализовать буллит — голкипер россиян Ярослав Аскаров отразил шайбу коньком.
В этот же день национальная команда Финляндии проиграла полуфинальную игру сборной США со счетом 4:3.
Финальная игра турнира, в которой сойдутся сборные США и Канады, пройдет 6 января в Эдмонтоне.