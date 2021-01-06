Сборная России ведет 1:0 в матче с Финляндией на молодежном ЧМ

Сборная России после первого периода обыгрывает команду Финляндии со счетом 1:0 в матче за третье место на молодежном чемпионате мира по хоккею.

Шайбу забросил Илья Сафонов с передачи Максима Грошева на седьмой минуте встречи.

Днем ранее сборная России уступила сборной Канады в полуфинале турнира со счетом 5:0. В этот же день национальная команда Финляндии проиграла полуфинальную игру сборной США со счетом 4:3.

Финальная игра турнира, в которой сойдутся сборные США и Канады, пройдет 6 января в Эдмонтоне.