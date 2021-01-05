Россия сыграет с Финляндией в матче за бронзу молодежного ЧМ по хоккею
Сборная США в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею обошла команду Финляндии. Матч, который проходил в канадском Эдмонтоне, завершился со счетом 4:3. Таким образом сборная России поборется за бронзу со сборной Финляндии. Матч пройдет в среду, 6 января.
В составе сборной США шайбы забили Алекс Туркотт (13-я минута), Джон Фариначчи (36), Мэттью Болди (38), Артур Калиев (59). За финнов отличились Каспер Симонтайвал (15, 52) и Рони Хирвонен (57).
В финале чемпионата американцы встретятся с командой Канады, которой ранее во вторник уступила сборная России со счетом 5:0. Заброшенными шайбами в игре отметились Алекс Ньюхук, Коннор Макмайкл, Коул Перфетти, Брэйден Шнайдер и Дилан Козенс.
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов ранее во вторник оценил поражение сборной РФ от Канады в матче молодежного ЧМ. По его словам, российская команда хорошо начала игру, однако не ожидала получить быстрый гол в свои ворота.