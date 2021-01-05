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Россия сыграет с Финляндией в матче за бронзу молодежного ЧМ по хоккею

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Сборная США в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею обошла команду Финляндии. Матч, который проходил в канадском Эдмонтоне, завершился со счетом 4:3. Таким образом сборная России поборется за бронзу со сборной Финляндии. Матч пройдет в среду, 6 января.

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В составе сборной США шайбы забили Алекс Туркотт (13-я минута), Джон Фариначчи (36), Мэттью Болди (38), Артур Калиев (59). За финнов отличились Каспер Симонтайвал (15, 52) и Рони Хирвонен (57).

В финале чемпионата американцы встретятся с командой Канады, которой ранее во вторник уступила сборная России со счетом 5:0. Заброшенными шайбами в игре отметились Алекс Ньюхук, Коннор Макмайкл, Коул Перфетти, Брэйден Шнайдер и Дилан Козенс.

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов ранее во вторник оценил поражение сборной РФ от Канады в матче молодежного ЧМ. По его словам, российская команда хорошо начала игру, однако не ожидала получить быстрый гол в свои ворота.

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