Ларионов оценил поражение сборной РФ от Канады в матче молодежного ЧМ

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов заявил, что спортсменам не хватило энергии или мастерства, чтобы перевернуть игру.

Во вторник, 5 января по московскому времени сборная России уступила канадцам в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею со счетом 5:0. Заброшенными шайбами отметились Алекс Ньюхук, Коннор Макмайкл, Коул Перфетти, Брэйден Шнайдер и Дилан Козенс.

По словам Ларионова, российская команда хорошо начала игру, однако не ожидала получить быстрый гол в свои ворота.

«Потом еще это четырехминутное удаление, после которого счет стал 0:3. Канадцы, в целом, были свежее, были больше заряжены и играли крайне дисциплинированно. Нам не хватило энергии, усилий или мастерства, чтобы сбить темп, перевернуть игру», — цитирует его «РИА Новости».

При этом Ларионов подчеркнул, что не намерен повышать голос на своих воспитанников.

«Найдем возможность поднять команду, подготовить ее к игре за бронзу. У нас есть 24 часа, чтобы подготовиться», — заключил он.

Во втором полуфинале сборная России поборется за бронзовые медали. Соперник по матчу за третье место определится в игре между США и Финляндией.