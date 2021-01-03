С Новым голом: Россия вышла в полуфинал МЧМ

Четвертьфинальная стадия молодёжного чемпионата мира по хоккею (МЧМ) в Эдмонтоне стартовала с игры сборных России и Германии, в которой наша команда одержала победу — 2:1. Голы в ворота немцев забили Василий Пономарёв и Данил Башкиров. И первая шайба была заброшена в меньшинстве.

Теперь подопечных Игоря Ларионова ждёт полуфинал, соперник по которому определится к утру 3 января. За последние 20 лет российская команда уже 17-й раз доходит до этой стадии МЧМ.

Перед матчем с Германией сборная понесла две потери. Не смог восстановиться нападающий Егор Чинахов, пропустивший из-за травмы и предыдущую встречу против Швеции. Дисквалификация помешала в субботу вечером выйти на лёд форварду Виталию Абрамову.

Это позволило выступить почти до этого не игравшему Данилу Башкирову. Он оказался центром второго звена с Арсением Грицюком и Егором Афанасьевым и свой шанс использовал.

В первом периоде оборона сборной России почти закрыла ударное звено Германии в лице Тима Штюцле, Флориана Элиаса и Джона Петерки. У них не получалось комбинировать, но в начале игры Штюцле пробил в штангу — миллиметры не позволили сопернику открыть счёт.

В остальном преимущество было на нашей стороне. И в середине первого периода оно принесло свои плоды. Даниил Чайка удалился, но уже в первые секунды меньшинства российские хоккеисты воспользовались неразберихой у немцев, и Семён Чистяков из своей зоны выдал точный длинный пас на Василия Пономарёва, который вышел один на один с вратарём и переиграл его.

В первом перерыве между периодами во флеш-интервью «Первому каналу» Пономарёв назвал этот голевой пас «фетисовским», сравнив защитника Чистякова с легендарным игроком обороны Вячеславом Фетисовым, часто отдававшим похожие передачи.



— Пас можно сравнить с теми, что выдавал Вячеслав, — отметил «Известиям» олимпийский чемпион-1988 Валерий Каменский. — Но самого Фетисова нельзя сравнить ни с кем. Он один такой великий. Чтобы стать Фетисовым, нужно выиграть намного-намного больше.

Первый период закончился с российским преимуществом по броскам — 8:3. По итогам второго этот показатель был уже 18:11. А затем подопечные Ларионова удвоили счёт.

Немцы раньше могли сравнять, но не использовали три большинства, а в одном из эпизодов нападающий в упор расстреливал Аскарова — тот справился. Был убойный момент и у россиян. После проникающего паса Василия Подколзина Родион Амиров бросал в пустой ближний угол — не попал.

А вот Башкиров своего не упустил. Казалось, с преимуществом в две шайбы Россия спокойно отыграет третий период. Но в его начале Элиас сократил разрыв в счёте, а за восемь минут до конца основного времени он же едва не сравнял, пробив в перекладину. Наши ответили моментами в исполнении Егора Спиридонова и Марата Хуснутдинова, но первый пробил мимо, а бросок второго накрыл вездесущий Элиас.

За пять минут до сирены Спиридонов сделал то же самое во вратарской площади ценой удаления. Казалось, двухминутное меньшинство станет решающим моментом, но через 39 секунд его обесценил Хуснутдинов, заставивший Петерку фолить на себе. В равных составах «4 на 4» едва не добил немцев Пономарёв, с близкого расстояния не сумевший обыграть вратаря Флориана Бугля.

Элиас снова пробовал сравнять — Аскаров ответил очередным суперсейвом. Наши спокойно довели встречу до последней минуты, когда Германия заменила вратаря на шестого полевого, но не сумела ничего создать в большинстве «6 на 5». В самом конце Амиров не попал по пустым воротам, что не помешало «Красной машине» удержать победный счёт – 2:1.

— Надо поздравить наших ребят с победой —тяжёлой победой, — резюмировал Валерий Каменский. — Теперь надо готовиться к более серьёзным матчам. Думаю, в игре с Германией сказалась нервозность наших хоккеистов. Начинаются встречи навылет, поэтому не справились немножко с предыгровым волнением. А так — старались, бились, но не хватало остроты. Нужно больше моментов и угрозы воротам. К тому же, из-за потерь Чинахова и Абрамова тренерам пришлось менять звенья. Игрокам понадобилось время, чтобы притереться друг к другу. Думаю, дальше будет лучше. Теперь ребята знают, как играть в плей-офф, и к полуфиналу волнение пройдёт.

Четвертьфинальная стадия завершится к утру по московскому времени. В 23:30 начали свою встречу Финляндия и Швеция. В 02:00 сыграют Канада и Чехия. А в 05:30 начнут определять последнего полуфиналиста США и Словакия. Полуфиналы пройдут 5 января.