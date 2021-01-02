Охота на Штюцле: чем немецкая сборная опасна для российской

Вечером 2 января в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира хоккеисты сборной России встретятся с командой Германии . Наша сборная считается однозначным фаворитом этой игры, но у соперника есть свои козыри.

В первую очередь, нападающий Тим Штюцле . 18-летний хоккеист в прошлом сезоне уже активно выступал в главной лиге чемпионата Германии (DEL) за клуб «Адлер Мангейм», а в октябре стал одним из самых востребованных игроков на драфте НХЛ. Там его выбрал клуб «Оттава Сенаторз» под третьим номером.

Прорыв Германии

Стоит отметить, что для немцев нынешний молодежный чемпионат мира в Эдмонтоне исторический. С момента появления в этом турнире формата плей-офф (в 1997 году) Германия ни разу не выходила из группы . Хотя это неоднократно делали не только сопоставимые с ней по уровню сборные второго эшелона вроде Словакии, Швейцарии, Латвии и Белоруссии, но даже считавшаяся 10 лет назад слабой Дания.

Причем немцам не удалось преуспеть даже в 2013 году на МЧМ в Уфе, когда в их составе были будущие звезды НХЛ: Леон Драйзайтль, Тобиас Ридер и Доминик Кахун . Ничего хорошего не предвещал и нынешний турнир. Ещё в ноябре стало ясно, что команда не досчитается своего капитана Морица Зайдера.

Охота на Штюцле Игрок сборной Германии Леон Драйзайтль (слева) Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Шестой номер драфта НХЛ-2019 уже поиграл на двух прошлых МЧМ, а в мае 2019 года выходил на лёд в составе сборной Германии на взрослом чемпионате мира в Братиславе, где его команда прошла в четвертьфинал. Но сейчас 19-летний защитник принял решение провести сезон в аренде в шведском клубе «Рёгле» и не ехать в Эдмонтон. Права на хоккеиста принадлежат выбравшему его на драфте клубу НХЛ «Детройт Ред Уингз», а прошлый сезон Зайдер провел в АХЛ за фарм-клуб «Красных крыльев» «Гранд-Рапидс Гриффинс».

Хуже того, перед турниром из-за положительных тестов на ковид выбыли нападающий первого звена, 17-й номер последнего драфта НХЛ Лукаш Райхел и возможный форвард первых двух троек Нико Киндер.

Но, как выяснилось, на нем свет клином не сошелся. Функции лидеров взяли на себя Тим Штюцле и Джон-Джейсон Петерка, еще один местный талант . В минувшем 2020 году он был выбран на драфте НХЛ во втором раунде под 34-м номером клубом «Баффало Сейбрз».

Обе звезды 2002 года рождения уже играли год назад на молодежном чемпионате мира в чешской Остраве. Тогда их команда провела для себя парадоксальный турнир. Она достойно проиграла фаворитам группы сборным США (3:6) и Канады (1:4), но сенсационно победила хозяев соревнования Чехию (4:3).

Охота на Штюцле Тим Штутцле (слева) и Лукас Райхель (Германия) во время матча Фото: Global Look Press/Lubos Pavlicek

Это дало немцам шанс в последнем туре добиться выхода в плей-офф и не пропустить туда Россию, которая всегда выходила из группы . Нужно было лишь добиться победы в очной встрече с нашей командой. Но «Красная машина» нанесла разгромное поражение Германии (6:1), которая осталась последней в группе.

Далее ей предстояли стыковые матчи за право остаться в элитном дивизионе МЧМ. Соперником был аутсайдер другой группы Казахстан. Первую встречу немцы выиграли (4:0), а вторую неожиданно проиграли (1:4). И лишь в решающей третьей схватке они разгромили казахов (6:0). Но примечателен сам факт, что их могло не быть в Эдмонтоне.

Движение России

Год назад Штюцле и Петерка не играли ключевых ролей. Первый вообще не отметился голами, но сделал пять голевых передач . Второй по системе «гол + пас» набрал 6 (4+2) очков. Сейчас они лидеры команды. Турнир в Эдмонтоне начался для них с проигрыша Финляндии (3:5). А потом они и вовсе получили жесточайший разгром от хозяев соревнования Канады — 2:16. Но немцы выиграли матчи у главных конкурентов. Сначала они одолели в овертайме Словакию (3:2), а затем победили в основное время Швейцарию (5:4).

Её лидеры набирают очки в каждом матче. На счету обоих по 10 баллов: 5+5 у Штюцле и 4+6 у Петерки. Удачно в их звено вписался малоизвестный нападающий Флориан Элиас, набравший в четырех играх 8 (3+5) очков. Теперь Германия, которая из-за ковидных потерь играет ограниченной обоймой, попытается сотворить еще одно чудо.

— Насколько опасны лидеры сборной Германии для России, покажет четвертьфинал, но то, что первое звено очень результативно и забивает в каждом матче, говорит о многом, — заявил «Известиям» чемпион мира среди молодёжных команд 1992 года Андрей Николиши н. — Другое дело, что наша команда играет достаточно хорошо и прибавляет с каждым матчем. Но недооценивать немцев ни в коем случае нельзя — ни Штюцле с Петеркой, ни остальных хоккеистов. Сейчас начинаются игры на вылет, и тут цена ошибки многократно возрастает.

Охота на Штюцле Игрок сборной России Василий Подколзин (слева) и игрок сборной Австрии Луис Линднер (справа) в третьем периоде матча группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Австрии, Эдмонтон, Канада Фото: TASS/The Canadian Press/PA Images/Jason Franson

Впрочем, сборная России сейчас постепенно улучшает свою игру. К ней были вопросы в начале. Даже стартовая победа над США (5:3) не вселяла полную уверенность. А после поражения от Чехии (0:2) возникли сомнения в способности подопечных Игоря Ларионова занять одно из первых двух мест в группе, избежав встречи в четвертьфинале с такими топовыми соперниками, как Канада и Финляндия.

Затем был дежурный разгром аутсайдера Австрии (7:1) и красивая победа в овертайме над Швецией (4:3). Итоговое второе место вызывает у многих оптимизм. В первом под руководством нового главного тренера Игоря Ларионова крупном турнире наша молодежка рассчитывает как минимум повторить прошлогодний результат, когда ей удалось дойти до финала. Напомним, сборная России не побеждала на МЧМ с 2011 года.

— Нет пределов совершенству — нам надо прибавлять во всех линиях, — отметил Андрей Николишин. — У нас немного хромала дисциплина, было много удалений, в том числе в последнем матче со Швецией, – здесь надо улучшать работ у. Радует, что хорошо сыграли в этой встрече в большинстве, реализовав его три раза. Но в равных составах надо больше создавать моментов и забивать.

Он добавил, что меньше всего сейчас вопросов к вратарю Ярославу Аскарову: играет он достаточно стабильно и уверенно, его надежность — залог успеха России, считает Андрей Николишин.

Охота на Штюцле Тренер Андрей Николишин Фото: ТАСС/Станислав Красильников

— Плюс в игре со Швецией очень хорошо выступило первое звено. Наконец-то ребята стали забивать, создавать моменты. В общем, делать то, что необходимо. Прибавил Василий Подколзин, который стал больше навязывать борьбу сопернику, лезть на пятак. Марат Хуснутдинов и так весь турнир выглядит достаточно ярко. А тут со шведами еще и Родион Амиров впервые на этом МЧМ забил. Если ребята продолжат так играть и еще прибавят, они могут претендовать на многое, — резюмировал он.

Матч Россия–Германия начнётся в 20:00 мск времени 2 января . Чуть позже ночью состоятся ещё два четвертьфинала: Финляндия–Швеция (начало в 23:30) и Канада–Чехия (03:00). А утром 3 января пройдет последняя игра этой стадии США–Словакия. Она начнётся в 06:30.

Полуфиналы стартуют в 02:00 и 05:30 5 января. Сутки спустя зрителей ждут матч за третье место и финал.