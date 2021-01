Полицейские нашли «монстра» на пляже в Великобритании

В Великобритании полицейские обнаружили рыбу конгер, выброшенную на берег, и прозвали животное «монстром».

Необычную находку правоохранители обнаружили на пряже округа Оттери-Сент-Мэри. На фотографии, которую сотрудники выложили в Twitter, видно, что длина рыбы составляет чуть больше метра.

Me and my crewmate were about to break out doing the conga,with this rather impressive conga washed up on Exmouth beach this morning #monster #trailer 🐟 pic.twitter.com/qJtv903JMN