Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Молодежная сборная России осталась без медалей чемпионата мира по хоккею
Мир
Демократы лидируют на выборах в сенат в Джорджии
Мир
«Британский» штамм коронавируса выявили в 41 стране мира
Мир
В Пентагоне назвали Россию и США ответственными державами
Мир
Иранский реактор назвали в честь убитого физика-ядерщика Фахризаде
Мир
США заявили о возможной причастности РФ к кибератаке на госучреждения
Мир
Израиль с 7 января вводит двухнедельный карантин
Армия
Самоходная пушка «Спрут-СДМ1» поступит на вооружение ВДВ в 2023 году
Экономика
Всемирный банк оценил влияние вакцинации на восстановление экономики РФ

Полицейские нашли «монстра» на пляже в Великобритании

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Великобритании полицейские обнаружили рыбу конгер, выброшенную на берег, и прозвали животное «монстром».

Необычную находку правоохранители обнаружили на пряже округа Оттери-Сент-Мэри. На фотографии, которую сотрудники выложили в Twitter, видно, что длина рыбы составляет чуть больше метра.

Конгер, или морской угорь — рыба семейства конгеров, является крупным и самым холодостойким из всех угреобразных. Самки могут достигать в длину до 3 м и весить более 100 кг. Максимальная длина самцов — 1,3 м, а их средний размер гораздо меньше.

Конгер обитает в восточной Атлантике и в Средиземном море, иногда этот вид можно встретить в Северном море.

В декабре сообщалось, что щенок с пятью лапами появился на свет в селе Александровский Завод в Забайкальском крае. Ветеринары заверили, что наличие дополнительной конечности не влияет на здоровье собаки. Однако при ходьбе щенок немного косолапит.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020