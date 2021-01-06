Полицейские нашли «монстра» на пляже в Великобритании

В Великобритании полицейские обнаружили рыбу конгер, выброшенную на берег, и прозвали животное «монстром».

Необычную находку правоохранители обнаружили на пряже округа Оттери-Сент-Мэри. На фотографии, которую сотрудники выложили в Twitter, видно, что длина рыбы составляет чуть больше метра.

Me and my crewmate were about to break out doing the conga,with this rather impressive conga washed up on Exmouth beach this morning #monster #trailer 🐟 pic.twitter.com/qJtv903JMN — Ottery St Mary Police (@OtteryPolice) January 4, 2021

Конгер, или морской угорь — рыба семейства конгеров, является крупным и самым холодостойким из всех угреобразных. Самки могут достигать в длину до 3 м и весить более 100 кг. Максимальная длина самцов — 1,3 м, а их средний размер гораздо меньше.

Конгер обитает в восточной Атлантике и в Средиземном море, иногда этот вид можно встретить в Северном море.

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