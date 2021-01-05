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Объявлена новая квота России в рамках ОПЕК+ по добыче в феврале и марте

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Новая квота России по добыче нефти в рамках договоренностей ОПЕК+ в феврале составит 9,184 млн б/с, в марте — 9,249 млн б/с. Это следует из материалов, опубликованных по итогам встречи стран-участниц ОПЕК+ 5 января.

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В целом квота по снижению нефтедобычи странами ОПЕК+ от октября 2018 года составит в феврале 7,125 млн б/с, в марте — 7,05 млн б/с, пишет «Интерфакс».

Ранее в этот день по итогам заседания минэнерго Казахстана сообщило, что Россия и Казахстан будут поэтапно наращивать добычу в феврале и марте по 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с соответственно.

О том, что страны ОПЕК+ договорились об увеличении Россией и Казахстаном добычи, источники сообщили ранее в этот день. Также утверждалось, что Саудовская Аравия добровольно снизит добычу.

Накануне стало известно, что большинство стран — членов ОПЕК+ выступило за продление нынешнего уровня добычи нефти на февраль, при этом Россия придерживалась другой позиции.

В марте 2020 года страны — участницы сделки ОПЕК+ не согласовали уровень добычи нефти с целью снижения. После этого стало известно, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и одновременно снизить цены. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине.

Соглашение по стабилизации ситуации на рынке углеводородов страны — участницы ОПЕК+ согласовали только в апреле.

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