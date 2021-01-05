Минэнерго Казахстана подтвердило увеличение добычи нефти в феврале и марте

Казахстан и Россия будут поэтапно увеличивать добычу нефти в феврале и марте, соответствующее решение было принято в ходе заседания стран ОПЕК+ 5 января. Об этом сообщило минэнерго Казахстана.

Так, Россия нарастит добычу на 65 тыс. б/с, Казахстан — на 10 тыс. б/с в каждый из этих месяцев.

«По итогам заседания странами — участницами соглашения было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на февраль и март 2021 года. При этом для Казахстана и России были согласованы отдельные условия. <…> Таким образом, обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в феврале и марте составят 1,427 млн баррелей в сутки и 1,437 млн баррелей в сутки соответственно», — говорится в заявлении.

О том, что страны ОПЕК+ договорились об увеличении Россией и Казахстаном добычи, источники сообщили ранее в этот день. Также утверждалось, что следующее заседание ОПЕК+ назначено на март.

Кроме того, сообщалось, что Саудовская Аравия добровольно снизит добычу.

Накануне стало известно, что большинство стран — членов ОПЕК+ выступило за продление нынешнего уровня добычи нефти на февраль, при этом Россия придерживалась другой позиции.

На заседании мониторингового комитета, которое состоялось накануне, решался вопрос готовности рынка нефти к новому росту добычи на объем до 500 тыс. баррелей в сутки.

В марте 2020 года страны — участницы сделки ОПЕК+ не согласовали уровень добычи нефти с целью снижения. После этого стало известно, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и одновременно снизить цены. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине.

Соглашение по стабилизации ситуации на рынке углеводородов страны — участницы ОПЕК+ согласовали только в апреле.