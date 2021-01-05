Источники рассказали о договоренностях в ОПЕК+ по добыче нефти в феврале
Страны-участницы ОПЕК+ достигли договоренности по параметрам сокращения добычи нефти в феврале. Заседание состоялось 5 января.
В частности, по словам собеседников «Интерфакса», Россия увеличит добычу на 65 тыс. б/с, а Казахстан — на 10 тыс. б/с.
Позднее 5 января ожидается пресс-конференция по итогам заседания.
Источники ТАСС утверждают, что следующая встреча стран-участниц ОПЕК+ состоятся в марте.
Ранее в этот день собеседники Reuters сообщили, что стороны обсуждали возможность увеличения добычи нефти в феврале для России и Казахстана и добровольного снижения для Саудовской Аравии.
Также сообщалось, что в перерыве встречи Москва и Эр-Рияд смогли достичь компромисса по добыче нефти — стороны условились продлить сокращение добычи в феврале с последовательным наращиванием в марте.
Накануне стало известно, что большинство стран — членов ОПЕК+ выступило за продление нынешнего уровня добычи нефти на февраль, при этом Россия придерживалась другой позиции.
На заседании мониторингового комитета, которое состоялось накануне, решался вопрос готовности рынка нефти к новому росту добычи на объем до 500 тыс. баррелей в сутки.
В марте 2020 года страны — участницы сделки ОПЕК+ не согласовали уровень добычи нефти с целью снижения. После этого стало известно, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и одновременно снизить цены. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине.
Соглашение по стабилизации ситуации на рынке углеводородов страны — участницы ОПЕК+ согласовали только в апреле.