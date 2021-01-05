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3 кандидатуры выдвинули на Нобелевскую премию

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Джулиана Ассанжа, Челси Мэннинг и Эдварда Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию. Кандидатуры внесла лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Корриган, передает телеканал «Известия». Она утверждает, что все трое показали бессчётные примеры мужества, раскрывая незаконные действия властей. При этом, Джулиан Ассанж до сих пор рискует быть экстрадированным в США. А Мэннинг отсидела 7 лет за передачу ему информации. Сноуден нашёл убежище в России и не может вернуться на родину. Сама же Мейрид Корриган получила Нобелевскую премию 1976 года за работу по урегулированию конфликта в Северной Ирландии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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