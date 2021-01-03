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На юге Йемена у базы саудовских войск прогремел взрыв

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Вблизи военной базы саудовской коалиции в йеменской провинции Абьян в воскресенье, 3 января, произошел взрыв. Об этом со ссылкой на представителя местных властей сообщило агентство «Синьхуа».

Взрывная волна задела здание школы, которое используется саудовскими солдатами как временная база в прибрежном городе Шукра. Никто из военных не пострадал.

2 января в Йемене пригород города Ходейда, расположенного на побережье Красного моря, обстреляли сторонники мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы). В результате обстрела по меньшей мере пять человек погибли и семь пострадали.

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