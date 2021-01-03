Освобожденные в Ливии граждане РФ и Украины прибыли в Москву

Трое россиян и гражданин Украины, освобожденные ранее в Ливии, прибыли в московский аэропорт Шереметьево. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич в воскресенье, 3 января.

По его словам, самолет уже сел, сейчас он находится на полосе. Также Малькевич рассказал, что сам он находится на летном поле и встречает прибывших. Также он уточнил, что у прибывших из Ливии нет с собой документов, в том числе паспортов.

Ранее 2 января Малькевич сообщил, что несколько недель назад группа россиян была похищена в Ливии, но при участии российских дипломатов вопрос об их возвращении был решен.

Позднее в тот же день министр иностранных дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммад Сияла заявил, что возвращающихся на родину граждан России, в Ливии не похищали. Россияне заплыли в ливийские воды и были арестованы.

11 декабря Малькевич сообщил, что россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан, задержанные в Ливии в 2019 году, вернулись на родину.

Изначально о задержании россиян Генеральная прокуратура ливийского правительства национального согласия (ПНС) сообщила в июле прошлого года. Мужчин задержали еще в мае 2019-го якобы за «вмешательство в предстоящие выборы» главы североафриканского государства, пишет «Газета.ру».

По данным ливийских правоохранителей, россияне два раза встречались с сыном бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи Сейф аль-Исламом.

В январе 2020 года Малькевич направил главе правительства ПНС Файезу Сарраджу открытое письмо с требованием отпустить россиян. Летом стало известно о решении ПНС передать россиян Турции.