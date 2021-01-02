Группу россиян освободили из плена в Ливии, они отправились в Россию. Об этом в субботу, 2 января, сообщил член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Рад сообщить, что только что в сторону России отправился самолет с группой наших людей, освобожденных из ливийского плена», — написал Малькевич в своем Telegram-канале.

Среди освобожденных — трое россиян и один гражданин Украины.

По его словам, людей похитили несколько недель назад. Освобождали их вместе с дипломатами, в результате граждан вернули домой. Он поблагодарил заместителя министра иностранных дел России, специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова. Он фактически руководил операцией по освобождению россиян.

«Уверен, что он войдет в историю российской дипломатии как человек, посвятивший всего себя спасению людей», — отметил общественник.

11 декабря Малькевич сообщил, что россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан, задержанные в Ливии в 2019 году, вернулись на родину.

Изначально о задержании россиян Генеральная прокуратура ливийского правительства национального согласия (ПНС) сообщила в июле прошлого года. Мужчин задержали еще в мае 2019-го якобы за «вмешательство в предстоящие выборы» главы североафриканского государства, пишет «Газета.ру».

По данным ливийских правоохранителей, россияне два раза встречались с сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Исламом.

В январе 2020 года Малькевич направил главе правительства ПНС Файезу Сарраджу открытое письмо с требованием отпустить россиян. Летом стало известно о решении ПНС передать россиян Турции.