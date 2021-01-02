Глава МИД Ливии опроверг факт похищения отправленных из страны россиян

Министр иностранных дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммад Сияла заявил в субботу, 2 января, в интервью «РИА Новости», что возвращающихся на родину граждан России в Ливии не похищали. Россияне заплыли в ливийские воды и были арестованы.

Ранее член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что несколько недель назад группа россиян была похищена в Ливии, но при участии российских дипломатов вопрос об их возвращении был решен.

«Их не похищали, они были в лодке, которая, возможно, заблудилась и проникла в ливийские воды, поэтому они были арестованы», — отметил он.

Сияла добавил, что уже договорился с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым депортировать россиян, и уже в субботу за ними прибыл самолет, чтобы отвезти их в Россию.

11 декабря Малькевич сообщил, что россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан, задержанные в Ливии в 2019 году, вернулись на родину.

Изначально о задержании россиян Генеральная прокуратура ливийского правительства национального согласия (ПНС) сообщила в июле прошлого года. Мужчин задержали еще в мае 2019-го якобы за «вмешательство в предстоящие выборы» главы североафриканского государства, пишет «Газета.ру».

По данным ливийских правоохранителей, россияне два раза встречались с сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Исламом.

В январе 2020 года Малькевич направил главе правительства ПНС Файезу Сарраджу открытое письмо с требованием отпустить россиян. Летом стало известно о решении ПНС передать россиян Турции.