ПНС Ливии передало двух задержанных россиян Турции

Заседающее в Триполи правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало Турции двух задержанных в 2019 году россиян. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на собственные источники.

Двое россиян — это сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан.

По сведениям телеканала, переданные турецкой стороне россияне прибыли в Стамбул в субботу. Остальных подробностей этой операции журналисты не привели.

Накануне официальный представитель МИД России Марии Захаровой заявила, что Москва получила письменные заверения от главы МИД ПНС Ливии Мухаммеда Тахира Сиялаы в том, что вопрос с освобождением россиян будет решен в ближайшее время.

В июле прошлого года Генеральная прокуратура ливийского ПНС сообщила о задержании двоих россиян, сотрудников ФЗНЦ, якобы за «вмешательство в предстоящие выборы» главы североафриканского государства. По данным правоохранительных органов Ливии, россияне два раза встречались с сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Исламом.

В январе 2020 года член Общественной палаты России Александр Малькевич направил главе ПНС Файезу Сарраджу открытое письмо с требованием отпустить Шугалея и Суэйфана, удерживаемых властями Триполи.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты. Установилось двоевластие: на востоке страны заседает избранный народом парламент Хафтара, а на западе, в Триполи, — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС Сарраджа.