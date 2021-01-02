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Стало известно о предположительной подготовке парада в Северной Корее

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К Пхеньяну стали стягивать военную технику, которая размещена в районе, используемом для подготовок к крупным военным парадам. Об этом сообщил ряд зарубежных СМИ.

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Согласно их предположениям, в ближайшее время в КНДР пройдет очередной военный парад, который будет приурочен к VIII съезду Трудовой партии Кореи.

Как сообщил 31 декабря портал NK News, большое число военных грузовиков в районе Мирим на окраине Пхеньяна было зафиксировано на снимках со спутников, сделанных 24–25 декабря. Снимки того же района, сделанные позднее, подтвердили наблюдения: грузовых машин стало больше, и они были перегруппированы.

В районе Мирим находится большая площадь, которая является точной копией площади имени Ким Ир Сена в центре Пхеньяна и которую обычно используют для подготовки военных к парадам.

Эксперты портала высказали мнение, что в Пхеньяне в ближайшее время пройдет очередной военный парад. Предыдущее аналогичное мероприятие состоялось 10 октября прошлого года — было приурочено к 75-й годовщине основания Трудовой партии Кореи. Теперь же, предположительно, парад будет проведен либо в связи с VIII съездом партии, либо в феврале, когда будет отмечаться 73-я годовщина создания Вооруженных сил КНДР.

Делегаты уже прибыли в Пхеньян, а съезд должен пройти в ближайшие дни.

Журналисты портала Daily NK со ссылкой на анонимные источники подтвердили факт подготовки парада в связи со съездом Трудовой партии Кореи.

В отличие от парада 10 октября 2020 года, когда было показано большое количество нового оружия и техники Северной Кореи, теперь ограничатся лишь маршем военнослужащих без значительного числа техники. Кроме того, ожидается и присутствие северокорейского лидера Ким Чен Ына.

В ходе прошлого парада, приуроченного к 75-й годовщине основания Трудовой партии Кореи, в Пхеньяне была продемонстрирована новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Северной Кореи — дальность ее, предположительно, составляет 12 874 км.

Трудовая партия Кореи является правящей в стране, ее председателем является Ким Чен Ын.

Она была создана 10 октября 1945 года. Этот день является государственным праздником КНДР — Днем основания Трудовой партии Кореи.

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