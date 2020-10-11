Пентагон приступил к изучению данных о новой межконтинентальной ракете КНДР

Пентагон изучает сведения, предположительно, о новой межконтинентальной баллистической ракете (МБР) Северной Кореи, которая была продемонстрирована на военном параде в Пхеньяне. Об этом ТАСС сообщили в оборонном ведомстве США в субботу, 10 октября.

По словам собеседника агентства, Пентагон в курсе сообщений относительно парада в северокорейской столице. Он также добавил, что анализ ракеты продолжается, ведомство находится в контакте с американскими союзниками в регионе.

В свою очередь в госдепе США сообщили, что призывают КНДР к продолжительным и предметным переговорам для достижения полной денуклеаризации региона и по-прежнему руководствуются переговорами президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре.

10 октября на параде, приуроченным к 75-й годовщине основания Трудовой партии Кореи, КНДР продемонстрировала новую МБР, предположительно, дальность которой составляет 12 874 км.

Таким образом она может достичь любой точки в материковой части США, а увеличенные размеры новой ракеты могут говорить о том, что она способна нести больший полезный вес.

29 сентября постпред Северной Кореи в ООН Ким Сон на сессии Генассамблеи заявил, что КНДР будет опираться на свои силы и развивать «факторы сдерживания» для недопущения войны на Корейском полуострове.

1 сентября в США заявили, что КНДР продолжает развивать свою программу по созданию новых баллистических ракет.

В конце июля Евросоюз (ЕС) продлил на год ограничительные меры в отношении КНДР. Санкции распространяются на десятки лиц за участие в программах КНДР, связанных с ядерным оружием, баллистическими ракетами или другими видами оружия.