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Пхеньян назвал условие предотвращения войны на Корейском полуострове

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КНДР будет опираться на свои силы и развивать «факторы сдерживания» для недопущения войны на Корейском полуострове, заявил 29 сентября постпред Северной Кореи в ООН Ким Сон на сессии Генассамблеи.

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Его последствия во многом определили ход регионального и мирового развития

По его словам, Пхеньян выступает за построение мира без войн и делает всё для того, чтобы гарантировать безопасность в своем регионе.

Однако КНДР видит для себя угрозу со стороны некоторых стран.

«Ядерная угроза в отношении КНДР сохраняется и имеют место враждебные действия прямо у нас на глазах. В современном мире, где высокомерие царит повсюду, подлинный мир можно гарантировать, если только мы будем опираться на свои силы для предотвращения войны», - цитирует постпреда ТАСС.

Ким Сон добавил, что Пхеньяну для самообороны необходимы надежные и эффективные факторы сдерживания.

1 сентября в США заявили, что КНДР продолжает развивать свою программу по созданию новых баллистических ракет.

В конце июля Евросоюз (ЕС) продлил на год ограничительные меры в отношении КНДР. Санкции распространяются на десятки лиц за участие в программах КНДР, связанных с ядерным оружием, баллистическими ракетами или другими видами оружия.

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