РФ планирует около 30 космических пусков в 2021 году по невоенным программам

Россия планирует выполнить около 30 космических пусков по гражданской и коммерческим программам в 2021 году. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрaсли в субботу, 2 января.

Собеседник агентства отметил, что пуски планируются в рамках федеральной космической прогрaммы и коммерческих проектов. Все они будут осуществлены с космодромов Бaйконур, Плесецк и Восточный, а также Куру во Фрaнцузской Гвиaне.

31 декабря гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что госкорпорация планирует приступить к реализации программы исследований Луны и дальнего космоса, а также продолжить подготовку к перевооружению отрасли на новую ракетно-космическую технику в 2021 году.

30 декабря в новогоднем поздравлении Дмитрий Рогозин выразил надежду на то, что космодром Восточный в 2021 году заработает в полную мощь.

Кроме того, Рогозин заявил, что рассчитывает на запуск многофункционального лабораторного модуля «Наука» на МКС с Байконура в 2021 году и автоматической станции «Луна-25» на Луну с Восточного.