Рогозин заявил о продолжении подготовки к перевооружению отрасли в 2021 году

«Роскосмос» планирует приступить к реализации программы исследований Луны и дальнего космоса, а также продолжить подготовку к перевооружению отрасли на новую ракетно-космическую технику в 2021 году. Об этом гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил на своей странице в Twitter в четверг, 31 декабря.

«Продолжится подготовка к перевооружению отрасли на принципиально новую ракетно-космическую технику, вновь залетает наша «Ангара», — написал Дмитрий Рогозин на своей странице, также поздравив россиян с наступающим Новым годом.

Ранее 31 декабря российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с борта Международной космической станции (МКС) поздравили жителей Земли с наступающим Новым годом.

30 декабря в новогоднем поздравлении Дмитрий Рогозин выразил надежду на то, что космодром Восточный в 2021 году заработает в полную мощь.

Кроме того, Рогозин заявил, что рассчитывает на запуск многофункционального лабораторного модуля «Наука» на МКС с Байконура в 2021 году и автоматической станции «Луна-25» на Луну с Восточного.