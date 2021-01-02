В Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние 24 часа скончались 76 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил столичный штаб по контролю и мониторингу ситуации в пятницу, 1 января.

«Новые 5 452 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки. Всего в столице выявили 821 128 инфицированных, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом», — также говорится в сообщении.

При это число выздоровевших пациентов за все время составляет 639 809, число летальных исходов — 11 356.

Ранее 1 января сообщалось, что в России выявили 27 039 случаев COVID-19 за последние сутки. Наибольший прирост зафиксирован в Москве (5907), Санкт-Петербурге (3746), Московской области (1568).

Ранее в этот же день стало известно, что в стране провели более 91,1 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Также 1 января мэр города Сергей Собянин сообщил, что более 100 тыс. москвичей записались на вакцинацию от коронавируса и около 50 тыс. сделали прививку.

Накануне президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова заявила, что Россия вернется к более или менее прежнему образу жизни, если к осени 2021 года будет провакцинировано от коронавируса хотя бы 50% населения.

30 декабря 2020 года глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что число болеющих COVID-19 за неделю снизилось на 4%.

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в России 15 декабря, а в Москве — 5 декабря. Прививку предлагается сделать российским препаратом «Спутник V», который был разработан в Центре имени Гамалеи и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.