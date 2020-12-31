Инфекционист назвала условие возвращения к привычной жизни на фоне COVID-19

Россия вернется к более или менее прежнему образу жизни, если к осени 2021 года будет провакцинировано от коронавируса хотя бы 50% населения. Такое мнение высказала президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова 31 декабря.

По ее словам, при соблюдении этого условия резко уменьшится количество новых случаев заболевания COVID-19, «а значит, разгрузится и здравоохранение, и койки, и мы как-то более или менее войдем в привычный свой режим», заявила она «РИА Новости».

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Москве 5 декабря, а по всей стране — 15 декабря.

С 28 декабря в столице открылась запись на прививки для людей старше 60 лет.

Всех желающих вакцинируют препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи. Он был зарегистрирован 11 августа и стал первой в России и мире вакциной от коронавирусной инфекции.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

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