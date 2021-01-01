В России за сутки выявили 27 039 случаев COVID-19

В России выявили 27 039 случаев COVID-19 за последние сутки. Об этом в пятницу, 1 января, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Наибольший прирост зафиксирован в Москве (5907), Санкт-Петербурге (3746), Московской области (1568).

Число летальных исходов от осложнений, связанных с COVID-19, за минувшие стуки составило 536. За сутки в стране полностью выздоровели 25 798 человек.

Всего с начала распространения коронавируса в России выявлено 3 186 336 случаев заболевания COVID-19. Зафиксировано 57 555 летальных исходов, выздоровели 2 580 138 человек.

Ранее в этот же день стало известно, что в стране провели более 91,1 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Накануне резидент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова заявила, что Россия вернется к более или менее прежнему образу жизни, если к осени 2021 года будет провакцинировано от коронавируса хотя бы 50% населения.

30 декабря 2020 года глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что число болеющих COVID-19 за неделю снизилось на 4%.

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в России 15 декабря, а в Москве — 5 декабря. Прививку предлагается сделать российским препаратом «Спутник V», который был разработан в Центре имени Гамалеи и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

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