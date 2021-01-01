В России провели более 91,1 млн тестов на COVID-19

Более 91,1 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в пятницу, 1 января.

«Под меднаблюдением остается 665 912 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки в России проведено 474 тыс. тестов на коронавирус.

30 декабря 2020 года глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что число болеющих COVID-19 за неделю снизилось на 4%.

В России 15 декабря стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку предлагается сделать российским препаратом «Спутник V», который был разработан в Центре имени Гамалеи и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

Итоговая эффективность вакцины превысила 91%. При этом в отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

30 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова порекомендовала отказаться от употребления спиртных напитков на несколько дней при вакцинации от коронавируса.

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