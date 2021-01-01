Более 100 тыс. москвичей записались на вакцинацию от коронавируса и около 50 тыс. сделали прививку. Об этом 1 января заявил мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1», которое было опубликовано на официальной странице мэра в соцсети «ВКонтакте».

«В последние дни записываются уже больше десятка тысяч [москвичей] каждый день. [На] сегодня уже около 100 тыс. [человек] записались и около 50 тыс. привились. И это в преддверии Нового года, а что будет после?» — сказал он.

Ранее, 31 декабря, проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию, заведующий кафедрой факультетской терапии № 1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин рассказал, что гражданам, сделавшим прививку от коронавирусной инфекции, всё равно нужно использовать индивидуальные средства защиты, в частности носить медицинскую маску.

Эксперт указал, что носить маску надо, даже несмотря на то что пациент прошел второй этап вакцинации и у него выработались антитела.

30 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова рекомендовала гражданам отказаться от употребления спиртного на несколько дней при вакцинации от COVID-19.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России 15 декабря, а в Москве — 5 декабря.

Первую в России и мире вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную Центром имени Гамалеи, зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

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