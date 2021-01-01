С надеждой на чудо: как мир встретил 2021-й

В ночь на 1 января весь мир отпраздновал наступление Нового года несмотря на то, что во многих странах ввели карантинные ограничения. Как это было — в галерее «Известий». Власти Великобритании закрыли страну для приезжих и ввели строгие ограничительные меры после того, как в стране обнаружили новый штамм коронавируса. Жителям порекомендовали провести праздники дома в кругу семьи. Невзирая на это, улицы городов украсили рождественской и новогодней атрибутикой. На фотографии — праздничная иллюминация Тауэрского моста в Лондоне