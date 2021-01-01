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С надеждой на чудо: как мир встретил 2021-й

Праздник состоялся, хотя во многих странах ввели жесткие карантинные ограничения
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Новый год
Фото: REUTERS/Simon Dawson

В ночь на 1 января весь мир отпраздновал наступление Нового года несмотря на то, что во многих странах ввели карантинные ограничения. Как это было — в галерее «Известий». Власти Великобритании закрыли страну для приезжих и ввели строгие ограничительные меры после того, как в стране обнаружили новый штамм коронавируса. Жителям порекомендовали провести праздники дома в кругу семьи. Невзирая на это, улицы городов украсили рождественской и новогодней атрибутикой. На фотографии — праздничная иллюминация Тауэрского моста в Лондоне

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Новый год
Фото: REUTERS/Victoria Jones
В столице Соединенного Королевства прошло ежегодное пиротехническое представление. Надпись в небе возле лондонской O2 Арены гласит: «Надеемся вместе» или «Надеемся сообща»
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Новый год
Фото: REUTERS
Папа Римский Франциск пропустил новогоднюю службу в соборе Святого Петра из-за болей в спине и ногах. Традиционная проповедь понтифика прошла в видеоформате
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Новый год
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
В новогоднюю ночь во Франции действует комендантский час. За его соблюдением по всей стране следят десятки тысяч жандармов. На фото — полицейские машины у Триумфальной арки в Париже
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Новый год
Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
В Германии объявили локдаун еще в начале декабря. Помимо ограничения социальных контактов, городские власти ввели запрет на фейерверки на оживленных улицах. На снимке — полиция, следящая за порядком около Бранденбургских ворот в Берлине
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Новый год
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В российской столице отменили праздничные концерты и массовые мероприятия, но прогулки по городу никто не запрещал. На Поклонной горе прогремели залпы фейерверка
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Новый год
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Сразу после боя Кремлевских курантов главный салют столицы запустили на Большом Москворецком мосту
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Новый год
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Для проведения пиротехнического шоу московские власти задействовали 11 городских площадок
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Новый год
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Рестораны и клубы столицы в новогоднюю ночь не работают
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Новый год
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Город украсили праздничные плакаты, подсветка, скульптуры и инсталляции. На снимке — двадцатиметровый музыкальный шар на Поклонной горе
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Новый год
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Несмотря на отмену новогодних концертов, возле главной елки Украины на Софийской площади собрались толпы людей
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Новый год
Фото: REUTERS/Jeenah Moon
Площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке закрыли — ежегодную церемонию предновогоднего спуска праздничного шара транслировали онлайн, чтобы избежать большого скопления людей
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Новый год
Фото: REUTERS/Loren Elliott
Жители Австралии встретили Новый год одними из первых, но посмотреть традиционный праздничный салют над Харбор-Бридж и Сиднейской оперой им не удалось: набережную возле моста перекрыли из-за введенных ограничений
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Новый год
Фото: REUTERS/Edgar Su
В Сингапуре отменили традиционный новогодний салют. Вместо этого людям показали световое шоу на отеле Marina Bay Sands
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Новый год
Фото: REUTERS/Tingshu Wang
В Ухане, где началась пандемия коронавируса, Новый год массово встретили запуском воздушных шаров
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Новый год
Фото: REUTERS/KHAM
Вьетнамцы отмечают Новый год дважды — при этом елку наряжают не на григорианский, а на Лунный Новый год, который приходится на первый день первого лунного месяца — между 20 января и 20 февраля. Заражаемость во Вьетнаме оказалась сравнительно небольшой — страна занимает 170-е место в мире
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Новый год
Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun

Таиланд, Бангкок. В связи с новой волной заражений коронавирусной инфекцией администрация Бангкока распорядилась закрыть все развлекательные заведения.

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Новый год
Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Сожжение чучела, которое символизирует коронавирус, в Мумбаи, Индия
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Новый год
Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Власти Египта запретили праздничные вечеринки в отелях и ресторанах страны на Новый Год. Семья отмечает Новый год в лодке, Каир
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Новый год
Фото: REUTERS/Ahmed Jadallah
Дубай встретил Новый год фейерверком на 828-метровом небоскребе Бурдж-Халифа
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