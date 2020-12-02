Вакцинация, развязка: Россия готовится к старту масштабной иммунизации

Со следующей недели в России должна начаться масштабная вакцинация врачей и учителей от коронавирусной инфекции. Сейчас в стране произведено около 2 млн доз препарата . Об этом Владимир Путин заявил во время видеоконференции по случаю открытия сразу в нескольких регионах медцентров Минобороны для лечения пациентов с СOVID-19. По мнению экспертов и политиков, даже если вакцина сработает всего на полгода, это уже будет положительным результатом, который поможет затормозить распространение болезни . При этом решение делать прививку или нет должно быть исключительно добровольным, напоминают специалисты. Между тем президент 2 декабря уделил внимание и международной повестке. Под председательством РФ в режиме видеоконференции прошел саммит стран ОДКБ, на котором в том числе затрагивался конфликт в Нагорном Карабахе и ситуация в Белоруссии .

Группы риска

Два многофункциональных медцентра, построенных Министерством обороны для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией, расположились в Астраханской области. Еще два учреждения открываются в Пскове и Североморске . При этом в Пскове создан первый специализированный детский центр, отметил Владимир Путин. По его словам, в этом месяце также войдет в строй больница в Южно-Сахалинске.

— В общей сложности в течение этого непростого года в кратчайшие сроки военные строители, строители Минобороны построят 30 центров для больных коронавирусной инфекцией . Они возводятся в тех регионах, где складывается наиболее сложная эпидемиологическая ситуация, там, где люди действительно ждут помощи, где особенно нужны дополнительные койки, современное оборудование, лекарства и, конечно, квалифицированные медики, — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что их общая мощность — 3165 коек. По его словам, более чем за полгода в медцентрах Минобороны прошли лечение около 13 тыс. больных СOVID-19 — свыше 8 тыс. военнослужащих и более 4 тыс. гражданских.

Вакцинация, развязка Участники открытия многофункциональных медцентров Минобороны России в формате видео-конференц-связи Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Во время видеоконференции Владимир Путин сообщил, что в РФ уже произведено порядка 2 млн доз вакцины от СOVID-19. По его словам, это дает возможность «начать если не массовую, то масштабную вакцинацию». При этом защитить прежде всего необходимо главные группы риска — врачей и учителей. Они смогут получить прививку уже в конце следующей недели. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что правительство сейчас оценивает возможность расширения состава приоритетных групп . При этом она подтвердила, что у России есть возможности приступить к масштабной прививочной кампании в нынешнем месяце.

— Вакцинация пойдет только на благо. Я очень рассчитываю, что она спасет людей, которые находятся под возможным ударом, — заявил «Известиям» доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. — Тяжелее всех и с самыми тяжелыми последствиями болеют медики. Это не только врачи, но и средний медперсонал. Доза вируса, которую они имеют шанс получить, обычно высокая. Если вакцина сработает на пять-шесть месяцев, то это уже хорошее дело. Всё добровольно, но медики должны понимать, что это нужно. Вакцинация — это надежда на то, что они дальше не понесут этот вирус.

Препарат от СOVID-19 послужит одним из важнейших инструментов для борьбы с пандемией, сообщил «Известиям» зампред думского комитета доктор медицинских наук Николай Говорин.

— Все известные в мире эпидемии были ликвидированы потому, что были созданы вакцины. Параллельно с вакцинацией будут проводиться исследования, ведь практика определяет истину , — отметил депутат. — Мы в первую очередь должны обеспечить тех, кто нас защищает от болезни. По мере производства вакцины нужно включить сюда все группы риска. Всех, кто работает с людьми, в социальной сфере. Понятно, что никакого приказного порядка не должно быть. Большая часть людей готовы и ждут вакцинации, потому что это шанс не только не заболеть, но и не погибнуть.

Точки нестабильности

Не менее важным мероприятием в этот день стало проведение заседания совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Владимира Путина. Участники саммита признали, что на пространстве, входящем в сферу ответственности организации, сложилась весьма неспокойная обстановка . Начавшийся в сентябре конфликт в районе Нагорного Карабаха, протесты в Белоруссии и Киргизии в целом продемонстрировали уязвимость постсоветского региона. Добиться прекращения военных действий в Закавказье между Арменией и Азербайджаном удалось лишь при посредничестве Москвы. Однако ситуация по-прежнему остается напряженной.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал решить вопрос обмена военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами . Кроме того, стороны должны обменяться телами погибших и выяснить судьбы пропавших без вести людей, отметил он. Владимир Путин призвал страны ОДКБ поддержать армянского лидера, который, по его мнению, 10 ноября был вынужден принять болезненное, но необходимое решение .

Вакцинация, развязка Президент РФ Владимир Путин проводит сессию совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в режиме видеоконференции Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— Москва не намерена вмешиваться во внутриполитические процессы Армении. Будущее Никола Пашиняна должны решать сами армяне. Разумеется, сейчас к премьер-министру есть немало претензий. Ситуация войны выявила, что есть серьезные проблемы, связанные с состоянием вооруженных сил страны и мобилизационными возможностями, — пояснил «Известиям» заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Тревожно обстоят дела и в Белоруссии, где уже несколько месяцев оппозиция требует отставки действующего президента Александра Лукашенко . Глава республики, находящийся у власти с 1990-х годов, однако, уверен, что большая часть населения не хочет его ухода. По его мнению, страна столкнулась с откровенным вмешательством во внутренние дела. При этом целенаправленную деструктивную политику в отношении Белоруссии ведут прежде всего страны Балтии и Польша, уверен он.

По словам директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, международное право не дает четкого определения внешнего вмешательства и поэтому в отношениях государств возникает столько противоречий. Кроме того, сейчас не выработаны четкие критерии дозволенности применения силы со стороны властей, добавил политолог. В итоге мы сталкиваемся с двойными стандартами: некоторые западные страны считают, что действия, которые руководство применяет против протестующих, недопустимы, подытожил политолог.

Рука на пульсе

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире, по линии организации ведется активная работа по борьбе с терроризмом, наркоторговлей и организованной преступностью . В частности, были организованы две спецоперации «Наемник» с целью выявления террористических группировок, нейтрализации их ресурсной базы и предотвращения вербовки новых сторонников, рассказал глава РФ. Кроме того, политики обратили внимание на сложную ситуацию в Афганистане и необходимость укрепления южных рубежей ОДКБ.

Теракты действительно остаются обыденной реальностью этой страны. К примеру, 1 декабря в Кабуле был подорван автомобиль российской дипмиссии. В результате нападения несколько сотрудников посольства получили контузию. В конце ноября террорист-смертник устроил кровавую расправу в городе Газни, где погибли десятки человек. По словам президента Международной контртеррористической ассоциации Иосифа Линдера, в условиях «террористической пандемии ожидать угроз можно с любой стороны и точки мира».

Вакцинация, развязка Солдаты афганской армии за пределами военного городка после взрыва заминированного автомобиля на окраине города Газни, Афганистан Фото: REUTERS/Mustafa Andaleb

— Естественно, Афганистану уделяется особое внимание из-за географического фактора. Однако нельзя забывать про Сирию, Иран, Ирак или даже ОАЭ . Любая страна, где располагаются террористические ячейки или региональные штаб-квартиры тех или иных организаций, представляет угрозу, — заявил «Известиям» эксперт.

Некоторые государства придерживаются жесткой позиции: Израиль, страны Центрально-Азиатского региона отказываются амнистировать боевиков. Малайзия, Сингапур, Китай или Япония также не ведут переговоры с террористами. С другой стороны, государства Евросоюза зачастую заставляют участников боевых действий проходить адаптацию к мирным социальным условиям, которая длится всего год или полгода, подчеркнул Иосиф Линдер.

По его словам, в России же многое зависит от позиции той или иной диаспоры, которая в основном обратно принимает детей и женщин, напрямую не участвовавших в террористических акциях. А вот мужчины в любом случае несут ответственность по закону.