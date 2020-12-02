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Эндокринолог назвала противопоказания для употребления в пищу картошки

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Людям, страдающим от сахарного диабета, гастрита с пониженной кислотностью или ожирения, не стоит часто употреблять в пищу картофель. Об этом 1 декабря заявила заведующая эндокринологическим отделением «Мединцентра», врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина в беседе с изданием «Аргументы и факты».

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При этом эксперт не рекомендует таким людям исключать картофель из рациона целиком, однако советует сократить долю продукта в суточном рационе до уровня 10%.

Эндокринолог рассказала и о пользе картофеля. По словам Губкиной, в этом продукте содержатся калий и натрий, способствующие нормальной работе клеток. Кроме того, клубни являются источником витаминов В6 и С.

«При правильном употреблении картофель обладает полезными свойствами и является богатым источником витаминов, минералов, пищевых волокон и антиоксидантов», — отметила специалист.

Она уточнила, что наиболее предпочтительно варить картофель или готовить на пару. Перед приготовлением клубни следует очистить от кожуры, так как в ней накапливаются вредные вещества из почвы и воздуха. Губкина предостерегла читателей от готовки во фритюре, а также обратила внимание на опасность употребления в пищу картофеля зеленого цвета, в котором содержится соланин.

Кроме того, стоит принять во внимание условия выращивания, а во время приготовления воздержаться от высокой температуры.

Без вреда для здоровья картофель можно есть в количествах по 200–300 г два раза в неделю, добавила эндокринолог.

20 ноября врач-диетолог Артура Моисеенко рассказал, что от употребления в пищу мандаринов лучше воздержаться беременным женщинам и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта — язвами, колитом и гастритом.

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