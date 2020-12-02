Жители возвращаются в поселок в сирийском Алеппо после разминирования

Жители возвращаются в поселок Джуб Халаф аль-Ахмед, расположенный на краю пустыни в сирийской провинции Алеппо, где российские саперы помогли разминировать большую площадь полей вокруг. Об этом сообщила пресс-служба Миноброны России.

Старейшина Иль Хазя рассказал, что совсем недавно в районе было очень опасно, потому что боевики постоянно совершали вылазки. Обстановка стабилизировалась после того как два месяца назад правительственные войска заняли эту местность.

«Мы очень благодарны сирийской армии и российским военным, которые раздают гуманитарную помощь и помогают в разминировании», — рассказал Хазя.

При помощи российских саперов уже разминирована большая площадь полей вокруг. Кроме того, сирийские военные сами проводят наступательные рейды и разминируют территорию вокруг себя и впереди. Во время разминирования каждый день в округе находят ловушки, установленные у дорог, гранаты, самодельные бомбы и мины.

В данном районе жители занимаются в основном разведением скота. Сейчас в пустыне вновь стали появляться стада и временные жилища пастухов. Пока здесь были боевики скотоводство практически уничтожили.

«Когда здесь были боевики, они забирали наш скот, убивали наших братьев, мы были вынуждены бежать. В моей семье девять детей, я должен был их как-то прокормить. Вернуться сюда удалось несколько месяцев назад», — заявил местный житель Абдул Хасан.

С марта 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. К настоящему моменту основная группировка террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) разгромлена. В ряде провинций страны действуют разрозненные отряды боевиков.