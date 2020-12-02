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МВД прописало шесть оснований для недопуска к экзамену на права

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МВД утвердило шесть оснований для не допуска кандидата в водители к экзамену на права. Об этом говорится в проекте нового административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствам, сообщает в среду, 2 декабря, ТАСС.

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Согласно документу, кандидат не будет допущен до экзамена, если станет известно, что он был лишен прав, неправильно составлены документы или в них содержится недостоверная информация, если документы кандидата подделаны или были похищены, если человек не оплатил государственную пошлину, а также если автошкола, где учился будущий водитель, не имеет лицензии на осуществление образовательной деятельности.

«В случае принятия решения об отказе в допуске к экзамену в заявлении указываются соответствующие основания отказа. Об отказе в допуске к экзамену заявитель уведомляется в письменной форме с указанием причин отказа», — говорится в проекте документа.

В действующем регламенты прописаны только пять оснований недопуска к испытаниям, в их числе запрет несовершеннолетним подавать заявление на сдачу экзамена. В проекте нового документа этот пункт отсутствует.

Вступление в силу нового регламента запланировано на 1 апреля 2021 года.

1 декабря МВД предложило перед сдачей практической части экзамена на получение водительских прав проверять личности проходящих испытание с помощью видеокамер и аудиозаписи.

30 ноября МВД выступило с инициативой отдельно закрепить в новом административном регламенте по проведению экзаменов навыки вождения, которые должен продемонстрировать человек для получения водительских прав. Перечень навыков предполагается закрепить в одном из приложений к документу. Всего в него вошли 19 пунктов, в частности парковка задним ходом с поворотом на 90° и параллельная парковка, остановка и начало движения на подъеме и на спуске.

26 ноября сообщалось, что МВД не будет увеличивать количество вопросов в теоретическом экзамене для получения водительского удостоверения.

Кроме того, ведомство предложило сократить перечень нарушений, являющихся основанием для прекращения экзамена на получение водительского удостоверения.

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