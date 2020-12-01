Названа дата прощания с Ириной Антоновой

Церемония прощания с президентом Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ириной Антоновой пройдет в четверг, 3 декабря, в закрытом формате. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

О смерти Антоновой на 99-м году жизни стало известно ранее в понедельник. По словам источника «Известий», она скончалась от коронавируса. Позже в музее подтвердили эту информацию.

Как ранее сообщили в пресс-службе музея, Антонова будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с мужем и мамой.

Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961 по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея. Она является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», имеет знак отличия «За благодеяния» и удостоена почетного звания «Заслуженный деятель культуры РСФСР».

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью президента Пушкинского музея, отмечается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Соболезнования в связи с ее смертью также принесла испанская Королевская академия изящных искусств Святого Фердинанда (RABASF).

Исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели назвал президента ГМИИ имени Пушкина человеком-эпохой и величайшим профессионалом музейного дела.