Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии
Общество
Меценат из Франции оставил наследство котам Эрмитажа
Общество
В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой
Мир
Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России
Общество
Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле
Наука
Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа
Мир
Трамп намекнул на выдвижение в президенты в 2024 году
Общество
В России предложили создать программу «Земский строитель»

Умерла президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Ирина Антонова умерла на 99-м году жизни. Об этом заявили «РИА Новости» в пресс-службе музея во вторник, 1 декабря.

«Ирина Александровна скончалась», — сказали в пресс-службе, отметив, что подробности и официальный комментарий будут позже.

Листы ожидания: Пушкинский музей демонстрирует шедевры графики
Масштабная экспозиция в главном здании ждала публику больше трех месяцев

Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961-го по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея. Она являлась лауреатом Государственной премии России 1995 года, кавалером ордена Почетного легиона, командором ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», имеет множество других наград.

Она выступила инициатором и возглавила рабочую группу по подготовке концепции развития музея, создания «музейского городка», о котором мечтал основатель заведения Иван Цветаев. По предложению Антоновой к участию в работе по реконструкции музея был привлечен один из крупнейших мировых архитекторов с опытом в области современной музейной архитектуры сэр Норман Фостер из Великобритании.

Под руководством Антоновой разработали программу мероприятий к 100-летию ГМИИ им. Пушкина в 2012 году, которая получила поддержку и финансирование от правительства.

Будучи членом Международного совета музеев (ИКОМ), 12 лет исполняла обязанности его вице-президента, с 1992 года — почетный член этой авторитетной международной организации.

Являлась одним из инициаторов фестиваля искусств «Декабрьские вечера Святослава Рихтера», который проводится ежегодно с 1981 года.

Антонова вела преподавательскую работу, в том числе в России и в Институте восточных языков в Париже. Является автором более 100 публикаций — статей, сценариев научно-популярных фильмов и телепередач.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020