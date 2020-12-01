Умерла президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова

Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Ирина Антонова умерла на 99-м году жизни. Об этом заявили «РИА Новости» в пресс-службе музея во вторник, 1 декабря.

«Ирина Александровна скончалась», — сказали в пресс-службе, отметив, что подробности и официальный комментарий будут позже.

Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961-го по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея. Она являлась лауреатом Государственной премии России 1995 года, кавалером ордена Почетного легиона, командором ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», имеет множество других наград.

Она выступила инициатором и возглавила рабочую группу по подготовке концепции развития музея, создания «музейского городка», о котором мечтал основатель заведения Иван Цветаев. По предложению Антоновой к участию в работе по реконструкции музея был привлечен один из крупнейших мировых архитекторов с опытом в области современной музейной архитектуры сэр Норман Фостер из Великобритании.

Под руководством Антоновой разработали программу мероприятий к 100-летию ГМИИ им. Пушкина в 2012 году, которая получила поддержку и финансирование от правительства.

Будучи членом Международного совета музеев (ИКОМ), 12 лет исполняла обязанности его вице-президента, с 1992 года — почетный член этой авторитетной международной организации.

Являлась одним из инициаторов фестиваля искусств «Декабрьские вечера Святослава Рихтера», который проводится ежегодно с 1981 года.

Антонова вела преподавательскую работу, в том числе в России и в Институте восточных языков в Париже. Является автором более 100 публикаций — статей, сценариев научно-популярных фильмов и телепередач.