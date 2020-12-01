Названо место похорон президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Антоновой

Президента Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Ирину Антонову, которая умерла 30 ноября, похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу музея во вторник, 1 декабря.

«Ирина Александровна, согласно ее желанию, будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом со своими близкими — матерью и мужем», — сказал собеседник агентства.

Прощание в связи со сложной эпидемиологической ситуацией пройдет «в закрытом формате в музее в узком кругу близких людей».

О смерти Антоновой на 99-м году жизни стало известно ранее в понедельник. По словам источника «Известий», она скончалась от коронавируса. Позже в музее подтвердили эту информацию.

Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961-го по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея. Она является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», имеет знак отличия «За благодеяния» и удостоена почетного звания «Заслуженный деятель культуры РСФСР».

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью президента Пушкинского музея, отмечается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Соболезнования в связи с ее смертью также принесла испанская Королевская академия изящных искусств Святого Фердинанда (RABASF).

Исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели назвал президента ГМИИ им. Пушкина человеком-эпохой и величайшим профессионалом музейного дела.