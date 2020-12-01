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Названо место похорон президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Антоновой

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Президента Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Ирину Антонову, которая умерла 30 ноября, похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу музея во вторник, 1 декабря.

«Ирина Александровна, согласно ее желанию, будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом со своими близкими — матерью и мужем», — сказал собеседник агентства.

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Прощание в связи со сложной эпидемиологической ситуацией пройдет «в закрытом формате в музее в узком кругу близких людей».

О смерти Антоновой на 99-м году жизни стало известно ранее в понедельник. По словам источника «Известий», она скончалась от коронавируса. Позже в музее подтвердили эту информацию.

Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961-го по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея. Она является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», имеет знак отличия «За благодеяния» и удостоена почетного звания «Заслуженный деятель культуры РСФСР».

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью президента Пушкинского музея, отмечается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Соболезнования в связи с ее смертью также принесла испанская Королевская академия изящных искусств Святого Фердинанда (RABASF).

Исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели назвал президента ГМИИ им. Пушкина человеком-эпохой и величайшим профессионалом музейного дела.

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