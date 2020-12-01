Внук Церетели назвал Антонову человеком-эпохой

Исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели назвал во вторник, 1 декабря, президента ГМИИ им. Пушкина Ирину Антонову, о смерти которой стало известно ранее в этот же день, человеком-эпохой и величайшим профессионалом музейного дела.

«Я дорожу моментами знакомства с ней. Она очень много внимания уделяла академии, бывала на всех общеакадемических собраниях. Это был человек-эпоха, величайший профессионал музейного дела. Ушло целое время», — сказал Церетели в беседе с телеканалом «360».

Он напомнил, что Антонова много лет являлась комиссаром и куратором российского павильона в Венеции.

«Можно сказать, на руках построила один из мировых музеев — не только один из ведущих в России, но и в мире», — отметил Церетели.

По его словам, она всегда пользовалась огромным авторитетом в мировом музейном сообществе, и ею все гордились.

О смерти Ирины Антоновой в возрасте 98 лет стало известно ранее в этот день. Как рассказал источник «Известий», она скончалась от коронавируса. По данным источника, президент ГМИИ им. Пушкина получила положительный тест на наличие коронавирусной инфекции около недели назад.

Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961-го по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея. Она является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», имеет знак отличия «За благодеяния» и удостоена почетного звания «Заслуженный деятель культуры РСФСР», уточняет НСН.

Антонова стала лауреатом Государственной премии России в 1995 году, была кавалером ордена Почетного легиона, командором ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», имела множество других наград.

Антонова выступила инициатором и возглавила рабочую группу по подготовке концепции развития музея, создания «музейского городка», о котором мечтал основатель заведения Иван Цветаев. По ее предложению к участию в работе по реконструкции музея был привлечен один из крупнейших мировых архитекторов с опытом в области современной музейной архитектуры сэр Норман Фостер из Великобритании.

При ней в музее были организованы крупнейшие международные выставки Леонардо Да Винчи, Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Каземира Малевича, Василия Кандинского и Марка Шагала, уточняется на сайте kp.ru.

Под руководством Антоновой разработали программу мероприятий к 100-летию ГМИИ им. Пушкина в 2012 году, которая получила поддержку и финансирование от правительства. Также она стала одним из инициаторов фестиваля искусств «Декабрьские вечера Святослава Рихтера», который проводится ежегодно с 1981 года.

Будучи членом Международного совета музеев (ИКОМ), 12 лет исполняла обязанности его вице-президента. С 1992 года — почетный член этой авторитетной международной организации.

Антонова вела преподавательскую работу, в том числе в России и Институте восточных языков в Париже. Она опубликовала свыше 100 работ — статей, сценариев научно-популярных фильмов и телепередач.