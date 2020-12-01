Хранительница огня: умерла президент ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова

С ее именем для нескольких поколений россиян, и не только россиян, было связано само понятие «искусство». Благодаря ее труду по сохранению и популяризации культуры многие из нас впервые познакомились с прекрасным. Сегодня, 1 декабря, Ирина Александровна Антонова, президент Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, скончалась на 99-м году жизни. «Известия» вспоминают женщину, сохранившую для нас прекрасное.
О таких, как Ирина Александровна, когда-то было принято говорить высоким одическим стилем — «высоко несет факел», «поддерживает пламя». В ее отношении эти старомодные обороты никак не звучат фальшивыми: действительно несла, действительно поддерживала. Разве что сердце невольно сжимается от того, что приходится употреблять прошедшее время, — искусствовед, член двух академий, человек, с чьим именем связано все музейное дело ХХ столетия в стране, казалась абсолютно вечной, незыблемой.
Даже когда в 2013 году она ушла из директорского кабинета ГМИИИ им. Пушкина, Антонова осталась президентом музея, потому что что же за Пушкинский музей без Антоновой? Теперь нам придется привыкать к этому шокирующему, без преувеличений, факту: музей остался без главной своей ценности, без той, что десятилетиями оберегала в нем пламя культуры, не давая «ветрам перемен» и прочим «сквознякам» погасить этот огонек.
Ирина Александровна Антонова родилась в семье электрика, позже ставшего директором Института экспериментального стекла, и типографской наборщицы 20 марта 1922 года. Отец был членом ВКП(б) с 1906 года и активным участником Октябрьской революции — возможно, именно поэтому и сама Ирина Антонова всю свою жизнь была убежденной сторонницей левой идеи. Уже на склоне лет в интервью «Известиям» она подчеркивала: «Посмотрите, огромная сеть музеев в нашей стране была создана в 1918–1919 годах. В очень тяжелое время для России. Музеи открывались не только в Москве и Петербурге, но создавались и в регионах, потому что умные люди думали о будущем страны». Достижения революции — по крайней мере в области культуры, в деле окультуривания населения — никогда не представлялись ей чем-то абстрактным или несущественным.
В 1930-е она провела с родителями несколько лет в Германии, где отец изучал тамошний опыт в области изготовления стекла для оптических приборов. После возвращения в СССР семья не попала под маховик репрессий, и в 1940 году Ирина становится студенткой искусствоведческого отделения Института философии, литературы и истории, знаменитого ИФЛИ. Впрочем, в 1941 году институт объединяют с МГУ, так что оканчивает Антонова уже главный университет страны. В этом была своего рода символика: всю свою дальнейшую жизнь Антонова соединяла воедино историческую традицию и неизбежное стремление искусства к новому. Устраивала, несмотря на бесконечные выговоры со стороны чиновников от культуры, выставки полулегальных художников. Не боялась выступать против решений, которые казались ей противными самому духу культуры, ни при советской власти, ни после нее, во времена «олигархического капитализма». Все потому, что культура была для нее не пустым словом, не поводом для «освоения бюджетов», не смешным развлечением для интеллигенции. В культуре была вся жизнь Ирины Александровны, до самого последнего вздоха.
Антонова стала директором ГМИИ им. Пушкина, в простонародной речи — Пушкинского музея (что всегда было поводом для недоразумений для гостей Москвы, вечно путавших и путающих его с государственным музеем А. С. Пушкина), в 1961 году. В этом попадании музея в народную речь тоже была ее заслуга: уже много десятилетий с ее (без всяких кавычек он и останется ее навсегда) музея начиналось знакомство с прекрасным для детей из самых разных слоев общества. Звание академика Российской академии образования а случае с Антоновой более чем заслужено: мало кто сделал для дела воспитания новых поколений столько, сколько сделала она.
Ей выпала феноменально долгая, наполненная делами и заботами жизнь. Среди тех, с кем ей довелось дружить, были такие люди, как Святослав Рихтер и Александр Тышлер. Она была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Впрочем, нет сомнений, что тысячи, десятки тысяч людей без всякого колебания доверили бы Ирине Александровне, как говорили в старину, все свое состояние и самую честь свою, ибо Антонова всегда была идеальным, почти книжным образцом русского интеллигента, тем камертоном, по которому сверяли свой строй люди, относившие себя к образованному сословию.
Уже покинув пост директора в 2013 году, она нисколько не собиралась на покой. Ее беспокоила (и, увы, не напрасно) будущность ее музея, а значит, и будущность культуры в стране вообще. «Публику нельзя кормить только одним каким-то продуктом, ей всегда нужно видеть великое искусство разных эпох, — наставляла Антонова в интервью после почетной отставки. — Ведь мы это искусство рекомендуем, музеефицируем, включаем в орбиту великой истории культуры. Поэтому мы должны быть очень разборчивы».
Всю свою долгую жизнь Антонова была словно звонарь при том вошедшем в легенду колоколе, что звал живых и разгонял молнии. Прошлой весной в одном из последних своих интервью Ирина Александровна пророчески сказала: «Сейчас трудные времена». Сегодня, увы, всем нам пришло время занять место на колокольне, чтобы со слезами на глазах оплакать мертвых. Их было много в этом году. Но уход Ирины Александровны Антоновой — повод для особенной, тихой, отведенной почти каждому из нас скорби.
Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Ирина Антонова умерла на 99-м году жизни. Она возглавляла музей 52 года — с февраля 1961 по июль 2013 года, и именно при ней он стал культурным центром мирового уровня
Ирина Антонова родилась в семье участника Октябрьской революции Александра Антонова. Четыре года она с родителями жила в Германии, а затем вернулась в Москву и поступила на искусствоведческое отделение Института философии, литературы и истории. В 1941 году ее вуз объединился с МГУ им. Ломоносова
Во время войны Антонова работала медсестрой в госпитале на Красной Пресне, окончив перед этим медицинские курсы. Незадолго до Победы — 10 апреля 1945-го — она поступила на работу в Пушкинский музей и начала учиться при нем в аспирантуре
Возглавить музей ей предложил занимавший в 1961 году пост директора Александр Замошкин. В первые годы своего руководства Антонова провела выставку Александра Тышлера, а затем стала проводить Випперовские чтения, посвященные бывшему научному руководителю музея, профессору Борису Випперу. Сама она называла этот период «золотыми годами» музея
В 1981 году Антонова основала фестиваль музыки и живописи вместе с пианистом Святославом Рихтером. «Декабрьские вечера» проводятся в музее ежегодно до сих пор уже в качестве международного музыкального события
В одном из последних интервью, размышляя над знаменитой фразой из романа Достоевского, Антонова усомнилась, что красота спасет мир, но подчеркнула, что это «широкое понятие, не просто милое личико, это доброта душевная»
«Самое общее понимание этого утверждения — то, что человек должен жить не только за счет практических видов деятельности, но и за счет осознания прелести в каких-то других категориях. Любовь к искусству помогает расширить понятие красоты, и поэтому очень обогащает жизнь», — пояснила она
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