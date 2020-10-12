Собянин предложил присвоить звания почетных граждан Москвы Антоновой и Лановому

Мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение Мосгордумы проекты постановлений о присвоении званий почетных граждан города президенту Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Ирине Антоновой и народному артисту СССР Василию Лановому.

«Присвоить звание «Почетный гражданин города Москвы» президенту Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина» Антоновой Ирине Александровне за выдающийся вклад в сохранение и популяризацию национального культурного достояния России и Москвы», — цитирует текст проекта агентство городских новостей «Москва».

Лановому предлагается присвоить звание «Почетный гражданин города Москвы» за выдающийся вклад в развитие искусства театра и кино.

Ирина Антонова — президент ГМИИ имени Пушкина, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, почетный член Международного совета музеев, академик Российской академии образования, академик Российской академии художеств. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской революции, орденом Дружбы народов, орденом «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени.

Василий Лановой — народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда Российской Федерации. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденом Андрея Первозванного, орденом Петра Великого II степени, орденом Святого Станислава, орденом «За рыцарство», орденом Александра Невского.